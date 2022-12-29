Шойгу отметил важность работы парламентской группы по координации спецоперации

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции действительно важна для оперативного разрешения проблем, которые могут возникать на местах. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на первом заседании группы в четверг, 29 декабря 2022 года.

"Это та работа, которая требует ежедневного постоянного внимания, - подчеркнул Шойгу. - Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно. Работа очень важна и, что самое главное, она не на один день".

Глава Минобороны отметил, что депутаты и сенаторы представляют свои регионы, следовательно, отлично знакомы с ситуацией в субъектах, от которых избирались.

Напомним, парламентская координационная группа по вопросам спецоперации сформирована по распоряжению президента России Владимира Путина. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

В состав парламентской координационной группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Организация будет вести мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО, и ежемесячно представлять аналитический доклад президенту по результатам этой деятельности.