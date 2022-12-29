"Западники затеяли шумиху": Лавров ответил на обвинения в "поставках" Ираном беспилотников России

Лавров ответил на обвинения в "поставках" Ираном беспилотников России Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес РФ со стороны Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательным.

- Западники затеяли шумиху в Совете безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских "беспилотников" в Россию. Как водится, всё в стиле "highly likely" (англ. "весьма вероятно" - ред.). Фактов привести не могут, да и не пытаются, - сказал руководитель дипломатического ведомства РИА Новости.

Как ранее писал сайт KP.RU, МИД Украины обвинило Иран в "поставках" оружия России. Внешнеполитическое ведомство указало, что Москва якобы использует беспилотники иранского производства для ударов по объектам критической инфраструктуры Незалежной, и призвало Тегеран прекратить поставки.

Однако, как заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что в Кремле нет данных о покупке беспилотников у Ирана. В свою очередь, Иран в СБ ООН заявил, что не поставлял России беспилотники для использования в украинском конфликте.