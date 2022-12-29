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НовостиОбщество29 декабря 2022 7:29

Дизайнер посоветовала разбирать новогоднюю елку до Крещения

Врачи настаивают на том же сроке, ведь после дерево может стать опасным для здоровья
Елена АКИМОВА
Дизайнер посоветовала разбирать новогоднюю елку до Крещения

Дизайнер посоветовала разбирать новогоднюю елку до Крещения

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Когда выбрасывать новогоднюю елку? Споры на этот вопрос ведутся много-много лет и прийти к единому знаменателю нет никакого шанса. Кто-то старается вынести дерево до рождества, а у кого-то елка стоит до 8 Марта.

Но, если с искусственным деревом ничего не случится, то натуральное доставит немало хлопот за такое длительное время. Уже спустя три недели такой сосед становится вредным для здоровья. К тому же, мусора от опавших иголок становится все больше и больше.

Дизайнер интерьеров Юлия Кротова считает, что елку стоит держать наряженной столько, сколько это необходимо. Пока есть праздничное настроение, значит все актуально.

Но, согласитесь, когда иголки становятся коричневыми и начинают осыпаться, радости в этом мало. К через пару месяцев дерево не несет в себе никакой смысловой нагрузки, а только занимает пространство.

К тому же, если затягивать с разбором елки, то возникает состояние обыденности, праздничные ассоциации стираются.

По православной традиции елку убирают в промежутке между старым Новым годом и Крещением. Медики делают ставку на такие же сроки, и дизайнер соглашается.

- Примерно через три недели елка становится «пылесборником». К тому же, на дереве могут поселиться грибки и клещи, вредные для здоровья, - сказала она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кстати, у новогодних праздников есть обратная сторона медали – постновогодняя депрессия. К ней может привести физическое и эмоциональное истощение от подготовки к торжествам, сообщает РИАМО.

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