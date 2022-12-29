Дизайнер посоветовала разбирать новогоднюю елку до Крещения Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Когда выбрасывать новогоднюю елку? Споры на этот вопрос ведутся много-много лет и прийти к единому знаменателю нет никакого шанса. Кто-то старается вынести дерево до рождества, а у кого-то елка стоит до 8 Марта.

Но, если с искусственным деревом ничего не случится, то натуральное доставит немало хлопот за такое длительное время. Уже спустя три недели такой сосед становится вредным для здоровья. К тому же, мусора от опавших иголок становится все больше и больше.

Дизайнер интерьеров Юлия Кротова считает, что елку стоит держать наряженной столько, сколько это необходимо. Пока есть праздничное настроение, значит все актуально.

Но, согласитесь, когда иголки становятся коричневыми и начинают осыпаться, радости в этом мало. К через пару месяцев дерево не несет в себе никакой смысловой нагрузки, а только занимает пространство.

К тому же, если затягивать с разбором елки, то возникает состояние обыденности, праздничные ассоциации стираются.

По православной традиции елку убирают в промежутке между старым Новым годом и Крещением. Медики делают ставку на такие же сроки, и дизайнер соглашается.

- Примерно через три недели елка становится «пылесборником». К тому же, на дереве могут поселиться грибки и клещи, вредные для здоровья, - сказала она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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