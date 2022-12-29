Против экс-депутата Госдумы Пономарева возбуждено дело за фейки о российской армии

Илья Пономарев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев стал фигурантом еще одного уголовного дела – на этот раз за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Следственного Комитета РФ в четверг, 29 декабря 2022 года.

В ведомстве уточнили, что в рамках расследования дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ проведены обыски в семи городах России.

Внимание следственных органов привлекли администраторы телеграм-каналов и бывшие муниципальные депутаты Москвы, которые принимали участие в так называемом "Съезде народных депутатов" в Польше, который прошел в начале ноября. Мероприятие отмечено рядом агрессивных заявлений в адрес органов власти России.

Сайт KP.RU писал о том, что бывшего депутата также обвиняют в растрате средств фонда "Сколково". Несколько лет назад его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Напомним, Пономарев стал единственным членом Госдумы, проголосовавшим против присоединения Крыма к России. После этого в июне 2014 года он покинул страну и перебрался в США, а в 2016 ему выдали разрешение на временное проживание на Украине. Спустя три года он получил украинское гражданство.