На Украине сообщили о серии взрывов во Львове Фото: REUTERS

В украинском Львове прогремело несколько взрывов, сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Во Львове слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях», – написал глава Львова в своем Telegram-канале.

Между тем украинский «5 канал» сообщает о работе систем противовоздушной обороны в Винницкой области.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Николаеве утром в четверг, 29 декабря 2022 года. Об этом сообщили украинские журналисты и региональные власти.

Агентство УНИАН утверждает, что в столице Харьковской области прозвучали сразу два громких хлопка. Председатель Одесской региональной администрации Максим Марченко заявил, что в областном центре работают системы противовоздушной обороны, было слышно несколько взрывов.

Как ранее писал сайт KP.RU, незадолго до этого появились сообщения о взрывах в Киеве и Киевской области. Населению рекомендовали оставаться в укрытиях.