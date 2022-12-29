Брянский губернатор Богомаз сообщил, что ПВО сбила беспилотники над Клинцовским районом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотники над Клинцовским районом.

- На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Накануне сообщалось, что система противовоздушной обороны сработала над городом Клинцы Брянской области. По словам Богомаза, все выпущенные украинскими военными ракеты сбиты благодаря профессиональным действиям ВС России.

А до этого ВСУ обстреляли село Займище из ракетного комплекса "Точка-У". Это село относится к городу Клинцы. Губернатор сообщил, что различные повреждения получили порядка 50 домов. Комиссия оценит ущерб, жители могут рассчитывать на компенсацию. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.