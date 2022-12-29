Перуанские шаманы предсказали, когда закончится конфликт на Украине

Шаманы предсказали срок окончания украинского конфликта Фото: REUTERS

Шаманы в Перу озвучили предсказание о том, когда закончится конфликт на Украине. Прогноз сделан в ходе проведения новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в Лиме. Его приводит агентство Reuters.

Как следует из слов шаманов, ситуация на Украине разрешится мирным соглашением до августа 2022 года. Точной даты не озвучено, но шаманы заверили, что на смену украинскому конфликту придет мир и спокойствие.

"Будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие", - говорится в предсказании.

Как ранее писал сайт KP.RU, астролог Тамара Глоба поделилась предсказанием о судьбе России и мира на фоне спецоперации на Украине. Она заявила, что важные перемены произойдут в середине 2023 года, в этот период настанет поворотный момент.