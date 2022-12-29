Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 декабря 2022 8:41

Перуанские шаманы предсказали, когда закончится конфликт на Украине

Reuters: перуанские шаманы предрекли, что конфликт на Украине окончится к августу 2023 года
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Шаманы предсказали срок окончания украинского конфликта

Шаманы предсказали срок окончания украинского конфликта

Фото: REUTERS

Шаманы в Перу озвучили предсказание о том, когда закончится конфликт на Украине. Прогноз сделан в ходе проведения новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в Лиме. Его приводит агентство Reuters.

Как следует из слов шаманов, ситуация на Украине разрешится мирным соглашением до августа 2022 года. Точной даты не озвучено, но шаманы заверили, что на смену украинскому конфликту придет мир и спокойствие.

"Будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие", - говорится в предсказании.

Как ранее писал сайт KP.RU, астролог Тамара Глоба поделилась предсказанием о судьбе России и мира на фоне спецоперации на Украине. Она заявила, что важные перемены произойдут в середине 2023 года, в этот период настанет поворотный момент.