Белгородский губернатор Гладков сообщил о работе ПВО в регионе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 29 декабря сообщил, что над Белгородом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО).

- Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию, - написал он в своем телеграм-канале 29 декабря.

Также Гладков добавил, что пока известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский - Майский. В результате это привело к возгоранию сухой травы, сейчас ее уже потушили сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Головчино в Белгородской области. По предварительным данным, в результате обстрела погибла 48-летняя женщина. Информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, снаряды попали в центральную часть села, имеются разрушения.