Белгородский губернатор Гладков сообщил о работе ПВО в регионе
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 29 декабря сообщил, что над Белгородом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО).
- Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию, - написал он в своем телеграм-канале 29 декабря.
Также Гладков добавил, что пока известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский - Майский. В результате это привело к возгоранию сухой травы, сейчас ее уже потушили сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Головчино в Белгородской области. По предварительным данным, в результате обстрела погибла 48-летняя женщина. Информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, снаряды попали в центральную часть села, имеются разрушения.