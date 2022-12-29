В Совфеде оценили идею конфискации имущества уехавших россиян Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал идею конфискации имущества уехавших из страны россиян.

По его словам, предложение о конфискации имущества в пользу нужд спецоперации является антиконституционным.

- Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо, - заявил Клишас в своем телеграм-канале.

Накануне сенатор Сергей Цеков заявил, что у граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам СВО.

Ране сайт KP.RU писал, что за национализацию недвижимости уехавших из России артистов и культурных деятелей выступают 66% граждан. Однако, на то, как дальше поступить с этим имуществом, взгляды россиян расходятся. Так, 38% респондентов считают, что в особняках можно открыть соцучреждения повышенного уровня комфорта.