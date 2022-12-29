Захарова назвала «бредовой пиар-акцией» предложение Украины провести мирный саммит в ООН Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Предложение Украины о проведении мирного саммита на площадке ООН выглядит «бредовой идеей» и является «пиар-акцией» властей США, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Речь идет о созыве на площадке ООН 24 февраля, в годовщину начала СВО, некоего «мирного саммита», который, по замыслу киевских деятелей, должен способствовать выполнению странных измышлений Зеленского. Мы расцениваем подобную бредовую идею как еще одну пиар-акцию Вашингтона, который пытается представить киевский режим в образе миротворца», – заявила она на брифинге.

То, что Россию допустят на саммит только в случае безоговорочной капитуляции, свидетельствует об отсутствии сил у властей Украины, обратила внимание дипломат. По ее мнению, подобные предложения Киева выдвигаются только с целью самосохранения.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет стремиться к тому, чтобы конфликт на Украине был завершен, «и чем быстрее, тем лучше». Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, отметил глава государства.