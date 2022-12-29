Юрист напомнил, что в новогоднюю ночь закон о тишине никто не отменял Фото: ИВАНОВА Диана

До главной ночи года остается совсем мало времени, россияне готовятся к праздникам, и по традиции, всю ночь будут слышны звуки веселья. Но шуметь, несмотря на особый день, все таки стоит в меру. Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников отметил, что данный вопрос регламентируется законом о тишине, причем в каждом регионе могут быть свои дополнения к нормативному акту.

Например, в Москве запрещено шуметь с 23 часов до 7 часов утра. За нарушение положен штраф. И важно помнить, что эта же норма распространяется на новогодние праздники.

Но есть регионы, где действуют иные правила. Например, в Самарской области оговорены особые правила для новогодней ночи. Там разрешено шуметь с 31 декабря на 1 января до 3 часов ночи.

Но подобный нормативный акт скорее исключение, так что стоит убедиться, как обстоят дела в вашем регионе, чтобы не получить административный штраф. Причем, привлечь могут не только за нарушение тишины, но и санитарно-эпидемиологических норм.

По факту сотрудники полиции, конечно, редко привлекают к ответственности за шум в новогоднюю ночь, если речь идет только про громкую музыку и смех.

Обычно люди относятся с пониманием к празднику, но если недовольный сосед вызовет полицию, то наряд к вам приедет.

- Полицейские имеют полное право оштрафовать вас, а еще может быть наказание за грубую и ненормативную речь при общении с сотрудником. Часто люди воспринимают замечания в штыки. Но если объяснить миром, что вы встречаете Новый год, то скорее всего, наказания можно избежать, - говорит юрист "Газете.Ru".

В новогоднюю ночь в Москве из-за закона «О тишине» разрешат запускать фейерверки только до 23:00. Нарушителей оштрафуют, сообщает "360".

Ранее, нутрициолог Елена Свиридова в беседе с RT рассказала, насколько калорийны традиционные блюда, которые в том числе были на столе героев всем известных советских новогодних фильмов.