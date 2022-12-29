Минэнерго заявило, что оптовые цены на электроэнергию в России вернулись к норме

Николай Шульгинов. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Министр энергетики России Николай Шульгинов прокомментировал сообщения журналистов о том, что в декабре зафиксирована рекордная стоимость электроэнергии. Его слова приводятся в телеграм-канале Минэнерго.

По его словам, речь идет о кратковременном изменении цен на оптовом рынке, которое никак не отражается на тарифах для населения. Последние формируются по параметрам прогноза социально-экономического развития страны.

"Цены формируются за сутки до реальной поставки электроэнергии, а основной критерий отбора – конкурентоспособность ценовых заявок, - подчеркнул Шульгинов. - Пиковые значения были локальны и непродолжительны. А уже с 25 декабря цены вернулись к обычным для этого периода значениям".

Как ранее писал сайт KP.RU, 24 декабря 2022 года оптовая стоимость электричества достигла 1,8 тысячи рублей за 1 МВт•ч, тем самым обновив рекорд от 9 августа 2021 года. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то с начала месяца оптовые цены на электроэнергию выросли на 12%.