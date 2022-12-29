Глава Минобороны Турции заявил, что Анкара уважает территориальную целостность Сирии Фото: REUTERS

Турция уважает территориальную целостность Сирии и намерена бороться с терроризмом, заявил глава турецкого Министерства национальной обороны Хулуси Акар по итогам встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу и сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом.

«Мы подчеркнули, что уважаем территориальную целостность и суверенные права всех наших соседей, особенно Сирии и Ирака, и что нашей единственной целью является борьба с терроризмом и, что у нас нет других целей», – сказал министр.

По словам Акара, Турция намерена приложить все усилия для обеспечения безопасности страны, народа и своих границ. Анкара считает, что кризис в Сирии должен быть решен в рамках резолюции Совета безопасности ООН 2254, добавил он.

Напомним, накануне главы Минобороны России, Турции и Сирии обсудили в Москве решение сирийского кризиса. Стороны отметили конструктивный характер диалога.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре этого года Турция начала в Сирии воздушную операцию «Коготь-меч», задействовав свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Воздушные удары, поддержанные с земли артиллерией, наносились по северным районам Сирии, в которых расположены базы Рабочей партии Курдистана (РПК).