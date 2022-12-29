В Германии заявили о невозможности поставить экономику России на колени в 2023 году Фото: Shutterstock

Санкции западных стран не помогут сломить экономику России, несмотря на заверения европейских и американских экспертов, считают аналитики Deutsche Bank и Международного валютного фонда.

Как пишет Deutschlandfunk, «все прогнозы сходятся в том, что и в 2023 году санкции не поставят на колени российскую экономику». Эксперты считают, что финансовая система России остается устойчивой благодаря высоким ценам на энергоресуры, поэтому Россия имеет прибыль даже при сокращении объемов экспорта нефти.

Кроме того отмечается, что большинство западных компаний не ушли из России, а недостатка товаров из-за рубежа удалось избежать с помощью механизма параллельного импорта и смены поставщиков.

Напомним, ранее директор по глобальному прогнозированию в Economist Intelligence Unit Агата Демаре выскзала мнение, что Россия и Китай способны положить конец господству санкций США.