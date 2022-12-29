Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 декабря 2022 9:26

В Германии заявили о невозможности поставить экономику России на колени в 2023 году

Deutschlandfunk: Запад не сможет поставить экономику России на колени в 2023 году
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Германии заявили о невозможности поставить экономику России на колени в 2023 году

В Германии заявили о невозможности поставить экономику России на колени в 2023 году

Фото: Shutterstock

Санкции западных стран не помогут сломить экономику России, несмотря на заверения европейских и американских экспертов, считают аналитики Deutsche Bank и Международного валютного фонда.

Как пишет Deutschlandfunk, «все прогнозы сходятся в том, что и в 2023 году санкции не поставят на колени российскую экономику». Эксперты считают, что финансовая система России остается устойчивой благодаря высоким ценам на энергоресуры, поэтому Россия имеет прибыль даже при сокращении объемов экспорта нефти.

Кроме того отмечается, что большинство западных компаний не ушли из России, а недостатка товаров из-за рубежа удалось избежать с помощью механизма параллельного импорта и смены поставщиков.

Напомним, ранее директор по глобальному прогнозированию в Economist Intelligence Unit Агата Демаре выскзала мнение, что Россия и Китай способны положить конец господству санкций США.