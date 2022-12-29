Саратовский губернатор Бусаргин: В Энгельсском районе ПВО уничтожила неопознанный объект

Под Энгельсом система ПВО уничтожила неопознанный объект Фото: GLOBAL LOOK PRESS

29 декабря в Энгельсском районе Саратовской области система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила неопознанный объект. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его данным, угрозы для местных жителей нет.

- На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет, - написал он в своем телеграм-канале.

До этого сообщалось, что Минобороны РФ сообщило о сбитом ПВО беспилотнике Украины в Саратовской области над аэродромом "Энгельс". В результате падения обломков погибли трое военных, получив смертельные ранения. Инцидент произошел 26 декабря 2022 года ночью, в 01:35 по Москве. Авиационная техника не пострадала.

Также ранее выяснилось, что американские коммерческие спутники компании Maxar вели съемку аэродрома в Энгельсе накануне попытки Украины атаковать беспилотниками объект стратегической авиации. Съемка аэродрома "Энгельс" велась 3 и 4 декабря 2022 года.