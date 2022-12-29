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НовостиПолитика29 декабря 2022 9:44

Виталий Кличко заявил, что Киев обесточен на 40%

Энергетики работают над восстановление электроснабжения
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Виталий Кличко

Виталий Кличко

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После взрывов в Киеве около 40% города обесточено. Об этом сообщил глава города Виталий Кличко в четверг, 29 декабря 2022 года.

"40% потребителей столицы после ракетной атаки - без света, - написал Кличко. - В связи с необходимыми мерами безопасности, предпринимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги".

По его словам, работники энергетической сферы сейчас трудятся над восстановлением подачи электроэнергии.

Напомним, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы в четверг, 29 декабря 2022 года. Об этом сообщили украинские средства массовой информации. Журналисты утверждают, что сработала система противовоздушной обороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, Виталий Кличко подтвердил взрывы в украинской столице и предупредил население о возможных перебоях с электроэнергией. Мэр украинской столицы в связи с этим рекомендовал киевлянам сделать запас воды и зарядить устройства.