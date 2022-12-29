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НовостиОбщество29 декабря 2022 9:52

Роспотребнадзор дал советы по хранению новогодних блюд

Роспотребнадзор рекомендовал не оставлять салаты и паштеты после новогоднего застолья
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Роспотребнадзор рекомендовал не оставлять салаты и паштеты после новогоднего застолья

Роспотребнадзор рекомендовал не оставлять салаты и паштеты после новогоднего застолья

Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Россиянам не следует оставлять салаты, студни и паштеты на следующий день после новогоднего застолья, предупредило управление Роспотребнадзора по Московской области.

Как сообщается на сайте ведомства, салаты без заправки можно хранить не более 18 часов при температуре от +2-6 градусов. Сроки хранения салатов, заправленных соусами, короче: блюда из сырых овощей с добавлением консервированных можно хранить не более 6 часов, из вареных – не более 12 часов.

В Роспотребнадзоре рекомендовали на оставлять на 1 января и хранить более 18 часов после приготовления салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы-пюре, блинчики с мясом и творогом, рубленные изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, омлеты, картофельное пюре, отварные макароны и морсы.

Кроме того, в ведомстве советуют не использовать для приготовления продукты без термической обработки, поскольку они дают большую нагрузку на органы пищеварения и могут вызвать пищевое отравление. Лучше отдать предпочтение легким салатам из зелени и свежих овощей без майонеза и масла, так как эти заправки нагружают поджелудочную железу и печень, порекомендовали специалисты.

Из мясных блюд в Роспотребнадзоре рекомендуют ставить на стол запеченные или тушеные птицу, кролика, нежирные сорта рыбы. Кроме того, в ведомстве призвали не забывать про свежие фрукты и овощи, которые способствуют активизации деятельности желудочно-кишечного тракта.

Сайт KP.RU писал о самых полезных и правильных салатах для новогоднего стола.