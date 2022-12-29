Шойгу представит доклад Путину 29 декабря 2022 года

Владимир Путин Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу представит доклад президенту России Владимиру Путину в четверг, 29 декабря 2022 года. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также добавил, что в планах главы государства на сегодняшний день значится участие в церемониях подъема флага на кораблях и спуска на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III". Владимир Путин обратится к участникам мероприятия в режиме видеосвязи.

"Сегодня он примет участие посредством видеоконференции в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав военно-морского флота России", - уточнил Дмитрий Песков.

Как писал сайт KP.RU, 17 декабря пресс-секретарь президента рассказал, что Путин побывал в Объединенном штабе войск, которые задействованы в специальной военной операции. Там глава государства ознакомился с работой штаба, провел отдельные встречи с командующими и выслушал их доклады.