МИД РФ ответил на критику в адрес миротворческого контингента в Лачинском коридоре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала критику российского миротворческого контингента в рамках обстановки в Лачинском коридоре неприемлемой, отметив, что Москва веде работу над улучшением ситуации.

«Что касается критики в адрес России, российского миротворческого контингента, в данной ситуации я считаю, что это неприемлемо. Мы неоднократно говорили, что российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки на земле», - заявила дипломат, добавив, что «публичные нападки» только ухудшать ситуацию.

Напомним, в понедельник и во вторник, 26 и 27 декабря, в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит СНГ, где президент России Владимир Путин с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Как писал сайт KP.RU, глава армянского правительства заявил, что Лачинский коридор на протяжении 20 дней находится без контроля российской миротворческой группы, призвав российского лидера решить данный вопрос.