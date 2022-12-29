Мэр Львова заявил, что около 90% города осталось без электричества Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Около 90% Львова осталось без электричества, остановилось движение трамваев и троллейбусов, заявил мэр города Андрей Садовой.

«90% без света. Трамваи и троллейбусы не ходят, возможны перебои с водоснабжением», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Садового, власти Львова переходят к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры.

Напомним, несколько часов назад мэр Львова сообщил о серии взрывов в городе.

Взрывы также прогремели в Харькове, Одессе и Николаеве. Об этом сообщили украинские журналисты и региональные власти. Агентство УНИАН утверждает, что в столице Харьковской области прозвучали сразу два громких хлопка. Председатель Одесской региональной администрации Максим Марченко заявил, что в областном центре работают системы противовоздушной обороны, было слышно несколько взрывов.

Как ранее писал сайт KP.RU, незадолго до этого появились сообщения о взрывах в Киеве и Киевской области. Населению рекомендовали оставаться в укрытиях.