Россиян предупредили о "ядовитых" мандаринах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эксперты Роскачества проверили мандарины из российских магазинов на наличие пестицидов. Оказалось, что следы этого вещества присутствовали в цитрусовых, но при этом содержание нитратов в них не превышало допустимой концентрации.

- Были проведены лабораторные испытания мандаринов пяти торговых марок на содержание 396 самых распространенных пестицидов, которые регулируются законом. В мякоти всех пяти цитрусовых есть следы пестицидов, - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Уточняется, что химические средства были обнаружены в цитрусовых марок "Клеменулес", приобретенных в сети Metro, "Перекресток" и "Ашан", "Семейная покупка" из "Ленты" и Global Village - из сети "Пятерочка".

Однако россиянам объясняют: все исследованные мандарины - безопасные. Но эксперту советуют тщательно мыть их перед употреблением.

Ранее сайт KP.RU писал, что мандарины содержат кислоты, витамины А, D, К и другие, а также минералы: калий, магний, железо, фосфор, натрий, и кальций. Также в них присутствуют фитонциды, природные антисептики.