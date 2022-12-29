Президент Монголии приказал восстановить средневековую столицу империи Каракорум Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух издал указ о восстановлении средневековой столицы Монгольской империи Каракорум.

«Древняя столица Каракорум является историко-культурным наследием, свидетельствующим о том, что Монгольская империя была в то время политическим и экономическим центром мира … Да поднимется Монголия под властью Вечного синего неба!», - приводит портал Central Asia слова монгольского лидера.

При этом Хурэлсух не сообщил, собираются ли переносить столицу из Улан-Батора в восстановленную столицу империи Каракорум.

Как сказано в сообщении офиса главы государства, целью указа глава государства будет «расширение доступа к основным социальным услугам, децентрализация населения, обеспечение сбалансированного развития регионов, укрепление ценного наследия государства, восстановление его истории и культуры».

Каракорум был столицей Монгольской империи в эпоху ее расцвета в период с 1235 по 1260 годы, когда в нее входили земли от Японского моря до Восточной Европы. На данный момент на этом месте расположен музей истории Каракорума, открытый в 2011 году.