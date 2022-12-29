Песков оценил реакцию на проблемы при проведении частичной мобилизации

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Масштаб задач в ходе частичной мобилизации в России был достаточно велик, а реакция на возникающие при этом проблемы – оперативной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 29 декабря 2022 года.

"Мы все с вами говорили неоднократно о тех проблемах, которые имели место, - уточнил официальный представитель Кремля. - Была достаточно оперативная реакция".

За более подробными комментариями о проблемах в ходе частичной мобилизации и способах их решения лучше обращаться к министру оборону России Сергею Шойгу, добавил Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Шойгу рассказал о решении проблем при частичной мобилизации. По его словам, было много сложностей, но большую часть из них удалось достаточно оперативно решить. Глава Минобороны подчеркнул, что проблемы никто не собирался замалчивать, наоборот, о них говорили и находили оптимальные варианты их решения.