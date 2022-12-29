ВС России уничтожили две украинские диверсионные группы в Запорожской области и ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в четверг, 29 декабря, сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, сообщается на Южно-Донецком направлении российские войска ударами армейской авиации, артиллерии нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новомайорского, Никольского и Новополя в ДНР.

«В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ», - заявили в российском военном ведомстве, где уточнили, что на данном направлении было уничтожено до 30 украинских военных, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

Напомним, днем ранее, 28 декабря, сообщалось об уничтожении диверсионную группу ВСУ на Южнодонецком направлении.