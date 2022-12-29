Российские войска заняли новые позиции и уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении Фото: ТАСС

Вооруженным силам России удалось занять новые выгодные позиции на Донецком направлении, потери ВСУ составили более 80 человек, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», – рассказал он на брифинге.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, российские войска уничтожили четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей ВСУ. ВС России также уничтожили в Донецкой народной республике и Запорожской области уничтожены две украинские диверсионные группы, добавил Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские войска уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении, а также диверсионную группу ВСУ на Южнодонецком направлении.