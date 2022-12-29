Мэра Полтавы заподозрили в распространении данных о размещении ВСУ Фото: REUTERS

Мэру Полтавы Александру Мамаю представители подозрение в данных информации о расположении и перемещении Вооруженных сил Украины.

По информации «Страна.ua», его подозревают в «несанкционированном распространении информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ».

Ранее издание «Полтавщина» писало о проведении Службой безопасности Украины обысков в кабинете мэра Полтавы. Как уточнялось в сообщении, спецслужбы расследуют дело о разглашении главой города информации о формировании в Полтаве новой военной части.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта Верховная рада ввела уголовную ответственность за распространение информации о перемещении украинских войск, в частности за фото- и видеосъемку перемещений ВСУ.

Распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов на Украину будет наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет в случае, если она не была размещена Генштабом ВСУ и в официальных источниках.