Российская истребительная авиация сбила украинские боевые самолеты. Фото: пресс-служба Минобороны России

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила два боевых самолета противника и столько же украинских вертолетов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге в четверг, 29 декабря 2022 года.

Тактический бомбардировщик Су-24 уничтожен в районе населенного пункта Красный Лиман, а штурмовик Су-25 - рядом с городом Краматорск. Вертолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбыты неподалеку от населенных пунктов Суворов и Орловка.

В той же сводке о ходе специальной военной операции сообщается, что Вооруженные силы России уничтожили в ДНР американские гаубицы М777, а также боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, которые использовали украинские военные.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70.