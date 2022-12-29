Песков переадресовал вопрос о защите крупных городов в профильные ведомства Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Администрация президент России не занимается вопросами защиты крупных городов от вооруженных атак, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как защищена Москва.

«Вы задаете мне вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Поэтому я все-таки переадресую вас в другие ведомства», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 29 декабря, в Энгельсском районе Саратовской области система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила неопознанный объект. Об этом заявил глава региона Роман Бусаргин. По его словам, угрозы для местных жителей нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило о сбитом системами ПВО беспилотнике Вооруженных сил Украины над аэродромом «Энгельс» в Саратовской области. В результате падения обломков погибли трое военных. Инцидент произошел 26 декабря 2022 ночью, авиационная техника не пострадала.