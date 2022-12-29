Состояние здоровья почетного Папы Бенедикта XVI все еще беспокоит Ватикан

Почетный Папа Бенедикт XVI Фото: REUTERS

Состояние здоровья почетного Папы Бенедикта XVI продолжает беспокоить Ватикан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в четверг, 29 декабря 2022 года.

Собеседник агентства уточнил, что проблемы со здоровьем бывшего понтифика все еще "очень серьезны".

Как ранее писал сайт KP.RU, в среду Ватикан проинформировал журналистов, что состояние здоровья почетного Папы Бенедикта XVI ухудшилось в последние несколько часов на фоне его преклонного возраста. В связи с этим Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за своего предшественника.

Напомним, Бенедикт XVI, возглавивший католическую церковь весной 2005 года, стал всего лишь третьим в истории понтификом, отрекшимся от Святого престола. Он ушел на покой в конце февраля 2013 года.