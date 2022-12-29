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НовостиВ мире29 декабря 2022 11:21

Состояние здоровья почетного Папы Бенедикта XVI все еще беспокоит Ватикан

Днем ранее стало известно об ухудшении самочувствия бывшего понтифика
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Почетный Папа Бенедикт XVI

Почетный Папа Бенедикт XVI

Фото: REUTERS

Состояние здоровья почетного Папы Бенедикта XVI продолжает беспокоить Ватикан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в четверг, 29 декабря 2022 года.

Собеседник агентства уточнил, что проблемы со здоровьем бывшего понтифика все еще "очень серьезны".

Как ранее писал сайт KP.RU, в среду Ватикан проинформировал журналистов, что состояние здоровья почетного Папы Бенедикта XVI ухудшилось в последние несколько часов на фоне его преклонного возраста. В связи с этим Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за своего предшественника.

Напомним, Бенедикт XVI, возглавивший католическую церковь весной 2005 года, стал всего лишь третьим в истории понтификом, отрекшимся от Святого престола. Он ушел на покой в конце февраля 2013 года.