Лидер немецкой оппозиции Мерц призвал власти Германии поставить Украине танки и БМП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия должна поставить Вооруженным силам Украины танки и боевые машины пехоты западного производства, считает лидер оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц.

«Поддержка Украины бронетранспортерами и боевыми танками не продлит эти боевые действия, а сократит их. Германия и другие страны Европы давно должны были поставить Украине БМП и боевые танки западного производства», – заявил он в интервью агентству DPA.

По мнению Мерца, у правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца не хватает политической воли для того, что взять на себя лидерство в этом вопросе.

Как писал сайт KP.RU, накануне депутат парламента ФРГ от Левой партии Сара Вагенкнехт высказала мнение, что власти Германии не стремятся разрешить конфликт на Украине мирным путем, а хотят накачать ее оружием ради победы Киева.

Между тем стало известно, что правительство Германии одобрило поставки Украине вооружения на 2,24 млрд евро в 2022 году.