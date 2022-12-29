Александр Мясников. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Известный российский телеведущий и врач Александр Мясников поделился советами о том, что нельзя делать в Новый год. По его словам, провожать уходящий год и встречать грядущий следует в хорошем расположении духа, а поэтому не следует думать о плохом и гадать, что же произойдет в 2023-м.

"Нельзя грустить и переживать! Нельзя вовлекать близких в неизбежные в другой ситуации разговоры на тему "почему? Как же так? Кто виноват и что делать?!", - написал доктор Мясников в своем телеграм-канале. - Праздник - он внутри каждого из нас, постараемся его "извлечь" и поделимся с другими".

По этой же причине врач предложил в новогоднюю ночь избавиться от мыслей о полезной пище.

"За Новогодним столом любая еда - полезна! Всё-потом, сегодня можно всё! Кроме как напиваться вусмерть", - уточнил телеведущий.

Доктор также призвал россиян не сидеть за столом или перед телевизором только потому, что "так надо". Каждый должен чувствовать себя комфортно, и если хочется спать, то не нужно заставлять себя бодрствовать, уточнил Мясников.

А еще, чтобы чувствовать себя комфортно, надо как минимум не получить увечий из-за несоблюдения правил безопасности при использовании пиротехники. Поэтому телеведущий рекомендовал не находиться рядом с местами запуска фейерверков.

Напомним, практикующий психолог, преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Никита Лаврешкин рассказал KP.RU о том, как провести с пользой для себя предновогоднее время. По его словам, начать стоит с того, чтобы посмотреть, а что получилось за год и какие личностные качества помогали приблизить эти достижения.