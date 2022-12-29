"Живет в параллельной вселенной и страдает манией величия": Немцы накинулись с критикой на Зеленского из-за неосторожных фраз

Немцы накинулись с критикой на Зеленского из-за неосторожных фраз Фото: REUTERS

Читатели немецкой газеты Die Welt накинулись с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после заявления о том, что Запад перестал бояться Россию.

Накануне политик заявил, что Киев помог Западу найти себя снова и почувствовать, насколько он преобладает.

- Зеленский живет в параллельной вселенной. Такая мания величия, - иронизирует один из читателей издания.

Тем временем другие считают странным, почему Зеленский позволяет себе подобные высказывания.

- Почему он думает, что может говорить за всех на Западе? - возмущается пользователь.

В комментариях некоторые предупреждают о том, что "у России еще достаточно разных ракет, которые могут нанести очень серьезный ущерб".

Ранее читатели польского издания Interia высмеяли главу Украины Владимира Зеленского после того, как американский актер Шон Пенн в ходе визита в Киев вручил ему свою статуэтку "Оскар".