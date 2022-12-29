Фото упавшей в Белоруссии украинской ракеты появилось в Сети Фото: Telegram

Украинская ракета упала около населенного пункта Иваново Брестской области. Появились первые фото упавшей ракеты.

Как писал сайт KP.RU, падение ракеты произошло в промежутке с 10.00 до 11.00 в четверг, 29 декабря. Сообщалось, что речь идет об украинской ракеты комплекса С-300. В пресс-служба белорусского лидера заявили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко был немедленно проинформирован о произошедшим, по его поручению на месте происшествия работает группа военных и следователей.

На данный момент причины падения устанавливаются и рассматриваются две основных версии. Согласно первой, ракета могла залететь на территорию Белоруссии, аналогично недавнему инциденту в Польше, когда ракета просто полетела не в ту сторону. Согласно второму варианту, ракета была сбита в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) республики.