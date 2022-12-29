Саратовский губернатор сообщил, что в Энгельсском районе система ПВО сбила беспилотник Фото: REUTERS

В Энгельсском районе Саратовской области система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«Системы ПВО сбили в Энгельсском районе БПЛА. В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет, люди не пострадали», – написал он в своем Telegram-канале.

Как заявил глава Саратовской области, распространяемая в социальных сетях информация об эвакуации детских садов не соответствует действительности. Дошкольные учреждения работают в штатном режиме, подчеркнул Бусаргин.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 29 декабря глава региона сообщил, что в Энгельсском районе система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект.

До этого Минобороны РФ сообщило о сбитом средствами ПВО беспилотнике Вооруженных сил Украины в Саратовской области над аэродромом «Энгельс». В результате падения обломков погибли трое военных – они получили смертельные ранения.