Силуанов заявил, что в России не останется семей с доходом ниже прожиточного минимума Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что введенные меры поддержки российских граждан обеспечат доход нуждающихся семей не ниже прожиточного минимума.

«В этом году была введена целая система поддержки семей с детьми - так называемое универсальное пособие. Все те семьи, которые нуждаются в поддержке и где раньше доход на члена семьи составлял ниже прожиточного минимума, - теперь таких семей не будет», - отметил глава Минфина РФ в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 29 декабря.

Силуанов заявил, что государственная поддержка граждан будет оказываться и в будущем. По его словам, подобная поддержка учтена «и на трехлетнем горизонте, и дальше». «Самое главное, пожалуй, что мы в сложный для страны период нашли ресурсы и оказали помощь нашим нуждающимся гражданам», - добавил он.

Глава ведомства также напомнил, что ранее правительство и президент России приняли решение о поддержке нуждающихся россиян, поэтому в текущем году в стране были повышены размеры пенсий, а также прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Напомним, президент России Владимир Путин 19 декабря 2022 года подписал закон об установлении в 2023 году МРОТ на уровне 16 242 рубля.