Захарова назвала дискриминационным подход Норвегии к работе организаций России на Шпицбергене Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти России не приемлют дискриминационный подход Норвегии к работе к организации российских организаций на архипелаге, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«В последнее время власти Норвегии существенно ужесточили условия работы российских организаций на архипелаге Шпицберген и в его водах. Вводимые норвежской стороной меры затрагивают уже все основные области, на которых зиждется многолетнее российское присутствие на архипелаге. Категорически не приемлем такой дискриминационный подход», – приводятся ее слова на сайте ведомства.

Как отметила дипломат, меры, введенные Осло в отношении российских организаций нарушают принципы и положения Договора о Шпицбергене 1920 года. Она напомнила, что в декабре этого года норвежские власти наложили неправомерные ограничения на выполнение научно-исследовательских работ российским судном Мурманского морского биологического института РАН. В районе Шпицбергена ученые планировали провести исследования морских экосистем в соответствии с официально зарегистрированной в норвежской базе данных программой, уточнила Захарова.

«Учитывая, что проводившиеся ежегодно исследования ранее успешно согласовывались норвежской стороной, считаем введенные в этом году ограничения исключительно политически мотивированными. В Осло предпочли поддаться антироссийской истерии в ущерб выполнению своих международно-правовых обязательств», – заявила она.

Дипломат подчеркнула, что Норвегия игнорирует право одинаково свободного доступа норвежских и российских граждан на Шпицберген для любой цели и задачи. Как заверила Захарова, Москва продолжит свои законные интересы на архипелаге и добиваться соблюдения прав российских организаций.

Как писал сайт KP.RU, в июне этого года Норвегия заблокировала доставку продуктов российским шахтерам на Шпицбергене.