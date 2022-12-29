Мишель Обама сделала неожиданное заявление о своем муже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая первая леди Соединенных Штатов Мишель Обама публично рассказала о взаимоотношениях с мужем.

По ее словам, она "не могла выносить" Барака Обаму в течение 10 лет, когда их дочери были маленькими. Об этом пишет New York Post.

В интервью за круглым столом для Revolt TV Мишель пояснила, что совмещать воспитание детей и карьеру довольно сложно.

- Мы не говорим о том, сколько работы требуется и как это тяжело, даже когда ты безумно любишь человека, даже когда все складывается как надо. Люди думают, что я кокетничаю, говоря об этом: это было 10 лет, когда я терпеть не могла своего мужа. ... Когда дети были маленькими, - неожиданно заявила бывшая первая леди страны.

Также она добавила, что с маленькими детьми порой бввает очень тяжело, ведь у них есть свои требования.

- Они не разговаривают, они плохие коммуникаторы и все время плачут. Они иррациональны, постоянно нуждаются в вас, а вы их любите. И поэтому вы не можете их винить, верно? Поэтому вы обращаете эту злость друг на друга, - заявила Мишель Обама.

Напомним, на момент вступления в должность президента Америки детям Барака Обамы - Малии и Саше - было по 10 и 7 лет соответственно.