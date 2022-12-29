Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевских лент

Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевских лен Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривает введение штрафа до 5 миллионов рублей или тюремное заключение на срок до пяти лет за публичное осквернение этого символа.

Напомним, авторами закона были секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, которые говорили о том, что в случае принятия проекта георгиевская лента станет официальным символом воинской славы РФ.

Согласно действующему законодательству за осквернение символа воинской славы юридическое лицо должно заплатить штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей, а физическому лицу грозит штраф до 3 миллионов рублей или же лишение свободы на срок до трех лет, либо штраф от 2 до 5 млн рублей или до 5 лет колонии, если данное преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или в интернете.

Ранее Турчак заявил, что георгиевская лента согласно закону может использоваться только в целях, которые связаны с исторической памятью, а ее использование в других целях будет пресекаться законом.