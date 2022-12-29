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НовостиПолитика29 декабря 2022 13:09

Американский профессор Уолт считает, что США недооценивают угрозу провала на Украине

В 2023 году Украина столкнется с новыми разрушениями, однако не исключены мирные переговоры, предположил эксперт
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Американский профессор Уолт считает, что США недооценивают угрозу провала на Украине

Американский профессор Уолт считает, что США недооценивают угрозу провала на Украине

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты недооценивают вероятность провала на Украине в следующем году, считает профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

В интервью Foreign Policy эксперт заявил, что «поддерживая Киев и надеясь на наилучший исход, Вашингтон недооценивает вероятность того, что через год у российских военных все будет хорошо, а силы украинских войск окажутся на исходе».

Как предположи профессор, в 2023 году Украина столкнется с новыми разрушениями, однако не исключены и мирные переговоры. При этом рассчитывать урегулирование конфликта мирным путем не стоит, предупредил он.

По мнению Уолта, украинский кризис будет «затяжным и болезненным тупиком для обеих сторон, когда ни одна из них не желает идти на компромисс, а мирные переговоры будут продвигаться очень тяжело».

Напомним, ранее в Китае заявили, что Россия побеждает в радиоэлектронной борьбе на Украине.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает крайне циничной политику США в отношении Украины.