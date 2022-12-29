Американский профессор Уолт считает, что США недооценивают угрозу провала на Украине Фото: REUTERS

Соединенные Штаты недооценивают вероятность провала на Украине в следующем году, считает профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

В интервью Foreign Policy эксперт заявил, что «поддерживая Киев и надеясь на наилучший исход, Вашингтон недооценивает вероятность того, что через год у российских военных все будет хорошо, а силы украинских войск окажутся на исходе».

Как предположи профессор, в 2023 году Украина столкнется с новыми разрушениями, однако не исключены и мирные переговоры. При этом рассчитывать урегулирование конфликта мирным путем не стоит, предупредил он.

По мнению Уолта, украинский кризис будет «затяжным и болезненным тупиком для обеих сторон, когда ни одна из них не желает идти на компромисс, а мирные переговоры будут продвигаться очень тяжело».

Напомним, ранее в Китае заявили, что Россия побеждает в радиоэлектронной борьбе на Украине.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает крайне циничной политику США в отношении Украины.