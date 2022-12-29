В США рассказали, как Запад подорвал доверие Путина Фото: REUTERS

Обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу заявил, что у президента России Владимира Путина есть все основания для того, чтобы не доверять западным странам, поскольку те не раз обманывали доверие российского лидера.

Для примера в своей статье американский журналист привел слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о «Минских соглашениях», которые она назвала «попыткой дать Украине время» для того, чтобы страна смогла подготовиться к возможному будущему конфликту.

В статье говорится о том, что недоверие Москвы к западным странам может стать преградой для мирных переговоров и надолго затянуть конфликт. Кроме того, журналист считает западные страны виновниками украинского конфликта, так как те обещали не расширять Североатлантический альянс на восток

По мнению автора статьи, Запад смог бы заслужить доверие Москвы и Путина при соблюдении принципов, которые они так яростно защищают. Как отмечает журналист, защищают они эти принципы только на словах. «Стоит российскому лидеру напомнить об этих важных принципах, союзники Киева выражают шок и ужас», - заявил автор TAC.