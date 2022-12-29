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НовостиОбщество29 декабря 2022 13:10

К выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Третьяковской галерее вышел очередной видео-выпуск «Музыкального измерения»

Проект выходит при поддержке ВТБ
Павел ЧЕРНЫШОВ

29 декабря выходит третья часть проекта «Музыкальное измерение», которая посвящена деятельности знаменитого импресарио Сергея Дягилева. Она дополнит посещение выставки «Дягилев. Генеральная репетиция». Выставка продолжит работу до 5 февраля 2023 года.

Проект «Музыкальное измерение» — результат совместной творческой работы Государственной Третьяковской галереи и музыкального коллектива musicAeterna, реализованный по инициативе банка ВТБ.

«Музыкальное измерение» включает в себя подкасты о музыке и изобразительном искусстве, дискуссии экспертов и выступления musicAeterna в выставочных пространствах. Четыре плейлиста с комментариями авторов — это четыре разных взгляда на наследие Сергея Дягилева и, прежде всего, на созданную им новаторскую художественную среду. Плейлисты и описания к ним размещены на отдельном сайте diaghilev.musicaeterna.org.

«Проект «Музыкальное измерение» помогает зрителю не просто посетить выставку, но всесторонне погрузиться в атмосферу той эпохи и того культурного слоя, которые на ней представлены. Сочетание экспозиции, музыкального сопровождения и информационных материалов открывает эпоху под новым углом, увеличивая эффект от присутствия на выставке. И, что не менее важно, «Музыкальное измерение» продолжает жить и вне выставки – он еще долгое время остается востребованным среди широкой аудитории интернет-пользователей», — сказала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.