К выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Третьяковской галерее вышел очередной видео-выпуск «Музыкального измерения»

29 декабря выходит третья часть проекта «Музыкальное измерение», которая посвящена деятельности знаменитого импресарио Сергея Дягилева. Она дополнит посещение выставки «Дягилев. Генеральная репетиция». Выставка продолжит работу до 5 февраля 2023 года.

Проект «Музыкальное измерение» — результат совместной творческой работы Государственной Третьяковской галереи и музыкального коллектива musicAeterna, реализованный по инициативе банка ВТБ.

«Музыкальное измерение» включает в себя подкасты о музыке и изобразительном искусстве, дискуссии экспертов и выступления musicAeterna в выставочных пространствах. Четыре плейлиста с комментариями авторов — это четыре разных взгляда на наследие Сергея Дягилева и, прежде всего, на созданную им новаторскую художественную среду. Плейлисты и описания к ним размещены на отдельном сайте diaghilev.musicaeterna.org.

«Проект «Музыкальное измерение» помогает зрителю не просто посетить выставку, но всесторонне погрузиться в атмосферу той эпохи и того культурного слоя, которые на ней представлены. Сочетание экспозиции, музыкального сопровождения и информационных материалов открывает эпоху под новым углом, увеличивая эффект от присутствия на выставке. И, что не менее важно, «Музыкальное измерение» продолжает жить и вне выставки – он еще долгое время остается востребованным среди широкой аудитории интернет-пользователей», — сказала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.