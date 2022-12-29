Депутат Белик назвал снос памятника Екатерине II в Одессе «выходкой варваров» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Снос памятника Екатерине II в Одессе стал выходкой варваров, об этом заявил депутат Государственной Думы России от Севастополя Дмитрий Белик агентству РИА Новости.

"Варварская выходка по сносу памятника Екатерине II в очередной раз доказывает ущербность нынешней власти на Украине", - сказал Белик.

Он отметил, что "киевский режим идет по стопам варваров", которые уничтожили цивилизацию и погрузили ее в темные века, когда люди забыли свою историю, технологии и даже нормы поведения.

Как писал сайт KP.RU, минувшей ночью в Одессе снесли памятники "Основателям Одессы" (в народе именуемый памятником Екатерине II) и гениальному русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову.

Все эти зеленские, ермаки, подоляки и прочие просто не в состоянии оценить величие настоящих исторических деятелей, единственное, что они могут испытывать к тем, кому поставлен памятник – это ненависть и зависть мелких злобных душонок. Однако, что касается этих памятников, они обязательно будут восстановлены на своих исторических местах.

Напомним, что ранее памятник "Основателям Одессы" уже сносили большевики в 1920-м. Памятник Екатерине II в Одессе восстановили в 2007 году сами украинцы без всякого вмешательства России или русских. Спонсором выступил одесский бизнесмен.