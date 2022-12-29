Захарова назвала ситуацию с мигрантами в Латвии и Литве свидетельством ксенофобии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что трагическая ситуация с мигрантами в Латвии и Литве стала ярким свидетельством ксенофобского характера режимов этих режимов, указав, что речь идет о бесчеловечном обращении властей с мигрантами.

Дипломат указала на то, что накануне организация «Врачи без границ» представили заявление, в котором говорили о категорически неприемлемой и враждебной линии латвийских и литовских властей по «выдавливанию» мигрантов в Белоруссию.

«Несмотря на зимние холода, люди вынуждены неделями находиться без крыши ... За последний год бесчеловечные действия латвийских и литовских пограничников привели к десяткам обморожений и смертей», - заявила Захарова.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, такая «трагическая ситуация с мигрантами без всякого сомнения является ярким свидетельством ксенофобской сущности прибалтийских режимов, грубо попирающих правочеловеческие стандарты».