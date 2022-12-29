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НовостиОбщество29 декабря 2022 13:30

Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии в России

Закон содержит правовые основы по вопросу обработки биометрических данных
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии в России

Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии в России

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 декабря, поддержал закон об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных.

Данный закон содержит правовые основы по вопросу обработки биометрических данных граждан в целях идентификации и/или аутентификации при помощи применения единой биометрической системы, а также других информационных систем, речь идет, в том числе, и о государственных.

В законе уточняется, что запрещены принудительный сбор, а также дискриминация граждан, которые отказались от сдачи биометрии. Кроме того, гражданину не смогут отказать в коммерческих и государственных услугах, если тот не пожелал предоставить биометрию.

Напомним, накануне появилось сообщении, что в России появятся большие штрафы за утечку персональных биометрических данных граждан. Как писал сайт KP.RU, данный законопроект уже подготовлен Минцифры РФ.