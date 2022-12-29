Путин назначил прокуроров новых регионов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров четырех новых регионов страны. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, прокурором Луганской народной республики стал Глеб Михайлов, прокурором Донецкой народной республики назначен Андрей Спивак. Должности прокуроров Запорожской и Херсонской областей займут Кирилл Осипчук и Андрей Петров.

Вновь назначенные прокуроры будут исполнять свои обязанности в течение пяти лет. Этим же указом Путин присвоил Андрею Спиваку классный чин государственного советника юстиции 2 класса.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства призвал интегрировать новые региона России в судебную систему страны в максимально сжатые сроки.

Российский лидер отметил, что это очень серьезный объем работы, который связан не только с подбором кадрового состава судов, но и строительством новых зданий и материально-техническим обеспечением деятельности судов.