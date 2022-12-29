Путин разрешил устанавливать повышенные пошлины в рамках контрсанкций Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые введены в ответ на санкционные ограничения западных стран. Теперь в число ограничительных мер входят ставки таможенных пошлин. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в четверг, 29 декабря.

Речь идет о введении повышенных таможенных пошлин на вывоз и на ввоз в Россию определенной продукции, перечень которой должно утвердить правительство. На сегодняшний день данная мера рассчитана до конца этого года.

Напомним, ранее правительство России установило пошлины на ввоз из недружественных стран некоторых предметов личной гигиены, среди которых шампуни и зубная паста, а также оружия. Незадолго до этого по параллельному импорту в страну ввезли 1,3 трлн тонн товара на сумму более 9 млрд долларов.