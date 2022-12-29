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НовостиПолитика29 декабря 2022 13:50

Премьер Италии Мелони заявила о готовности стать гарантом мирного соглашения между Россией и Украиной

Политик планирует посетить Киев до 24 февраля 2023 года
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Италии готовы стать гарантом мирного договора по урегулированию конфликта на Украине, заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

«Существуют сложности в том, чтобы гарантировать мирный процесс. Я сказала Зеленскому, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения и готова помогать этому процессу», – сказала политик в ходе пресс-конференции.

Как сообщила премьер Италии, она планирует посетить Киев до 24 февраля следующего года, чтобы до этой даты «успеть сделать что-то в рамках открытой инициативы». Она также отметила, что не видит от России сигналов о готовности мирного урегулирования, на «рада услышать о такой инициативе» от президента Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной Владимиром Зеленским.

Напомним, еще в ноябре 2022 года президент Украины в ходе онлайн-выступления на саммите G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира в республике. Также он представил свою «формулу мира». Согласно ей должны быть прекращены боевые действия. Позже украинская сторона выступала с инициативой провести «саммит мира» в ООН.