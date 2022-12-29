France 3: Во Франции растет число обанкротившихся предприятий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2023 году из-за цен на энергоносители может вырасти число обанкротившихся французских предприятий, об этом сообщил телеканал France 3.

«После нескольких лет ковида, сопровождавшихся значительными субсидиями от государства, число банкротств французских предприятий вновь начало расти», — заявили в репортаже.

Как подчеркивалось, пока риск банкротств касается, в первую очередь, предприятий малого бизнеса, но со временем угроза дойдет и до более крупных.

Французский экономист Матье План отметил, что вопрос, который беспокоит крупные предприятия, касается риска деиндустриализации.

Он уточнил, что это либо банкротство, либо релокация производства, которые потребляют большое количество энергии.

По словам Плана, эти промышленные предприятия теряют конкурентоспособность по отношению к США или странам Азии.

Как писал сайт KP.RU, рост цен на энергоносители привел к быстрому росту инфляции в странах Европейского союза в октябре 2022 года. Согласно предварительной оценке Евростата, инфляция в еврозоне в октябре 2022 года обновила исторические рекорды, ускорившись до 10,7%. Основу инфляционного давления составил рост цен на энергоносители почти 42%, а также выросла стоимость продовольствия до 13,1%.

15 декабря 2022 года Владимир Путин заявил о росте поставок России в Европейский союз в 1,5 раза, несмотря на антироссийские санкции. Он отметил, что за 9 месяцев текущего года поставки в ЕС выросли в 1,5 раза, экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли - 2,3 раза, до 138 миллиардов долларов. ЕС продолжает потреблять наши товары, а обратные потоки сдерживает.