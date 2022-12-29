Премьер Италии заявила, что решения властей РФ по Украине не должны отражаться на россиянах Фото: REUTERS

Решения властей России по Украине не должны иметь последствия для рядовых россиян, заявила глава правительства Италии Джорджа Мелони.

«Решения, которые принимает российские правительство, не должны ложиться на российский народ», – сказала политик на итоговой пресс-конференции.

Как считает премьер-министр Италии, в случае с Россией политические решения в отношении Украины нарушают международное право. Если бы «международное сообщество приняло этот выбор, то была бы обрушена вся конструкция международной юридической крепости», заявила она. По мнению Мелони, начиная спецоперацию, Москва руководствовалась принципом «кто сильнее в военном отношении, тот может вторгнуться к соседу».

«Я надеюсь, что рано или поздно российское правительство осознает огромную ошибку, которую совершает. Пока этого не произойдет, мы будем продолжать защищать Украину, ее целостность и суверенитет», – добавила итальянский премьер.

Напомним, Мелони заявила, что власти Италии готовы стать гарантом мирного договора по урегулированию конфликта на Украине.