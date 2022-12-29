GT: выступление Зеленского в США говорит об отчаянии Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается удержать украинский вопрос в центре внимания американской общественности, об этом сообщили в китайском издании Global Times.

В издании отметили, что об отчаянии Киева говорит его «драматическое представление» перед конгрессом в Вашингтоне.

В статье указали, что «настоящая проблема Зеленского не в том, чтобы убедить политический истеблишмент США продолжать поддерживать Киев, а в том, чтобы сохранить украинский нарратив в центре внимания американской общественности».

Автор публикации подчеркнул, что по мере затягивания конфликта это становится все труднее, поскольку многие проблемы в самих Штатах «неизбежно отодвигают украинский кризис на обочину американского общественного дискурса».

Как писал сайт KP.RU, 21 декабря 2022 года Зеленский во время визита в США заявил, что Киев хотел бы получить больше систем ПВО Patriot. Байден сообщил, что ВСУ нужно время на подготовку к применению американских комплексов ПВО Patriot. При этом отмечалось, что украинских военных будут обучать управлению комплексами ПВО Patriot в Германии.

Кроме того, Байден во время переговоров пообещал Зеленскому и дальше оказывать военную помощь Украине. Таким образом Вашингтон намерен создавать «издержки для Кремля».

Ранее власти США подчеркивали, что не видят в ближайшей перспективе возможностей остановить конфликт дипломатическим путем. В СМИ заявляли, что зима может стать переломным моментом в конфликте России и Украины.